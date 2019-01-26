Самед Гурбанов: Азербайджано-российский деловой совет намерен развивать сотрудничество (ФОТО)

26 января 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-российский деловой совет намерен максимально использовать существующий потенциал для развития сотрудничества между деловыми кругами двух стран. Об этом сказал председатель правления Совета Самед Гурбанов, выступая на общем собрании Совета с участием представителей более 100 бизнес-структур и организаций, функционирующих в сферах сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, экономики и в нефтяном секторе, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство экономики.

Открывая заседание, Самед Гурбанов отметил высокую активность и положительные результаты деятельности организации в прошлом году.

Заседание было продолжено обсуждением административных вопросов.

Были выбраны председатели комиссий по логистике, продовольственной продукции и сельскому хозяйству, сертификации и таможенным процедурам – Натиг Гейдаров, Исмаил Оруджев и Намиг Тагиев. Натиг Гейдаров также был избран заместителем председателя правления.

Затем были презентованы новые возможности портала Совета www.ards.az

В заключительной части заседания участники обсудили план мер и проекты на первое полугодие 2019 года.

Напомним, что Азербайджано-российский деловой совет был создан в 2016 году.

Главная цель Совета - дальнейшее углубление связей в сферах экономики и взаимного инвестирования между Азербайджаном и Россией, сотрудничества между бизнесменами. С этой целью Азербайджано-российский деловой совет тесно сотрудничает с аналогичной организацией России – Российско-азербайджанским деловым советом, и систематически проводит совместные заседания деловых советов с участием бизнесменов.

(Текст: Кямаля Сеилова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские товары представлены на выставке в Берлине
Бизнес 24 января 17:28
Изменен состав Координационной группы Агентства развития МСБ Азербайджана
Политика 9 января 11:10
Служба "Друг МСБ" начала работать еще в двух районах Азербайджана (ФОТО)
Экономика 28 декабря 2018 17:41
Министерство экономики Израиля выделило квоты на беспошлинный ввоз дешевого сыра и мяса
Израиль 25 декабря 2018 10:08
Азербайджан и Россия обсудили расширение сотрудничества в сфере МСБ (ФОТО)
Экономика 13 декабря 2018 18:03
Азербайджан и Германия значительно нарастили торговлю
Бизнес 1 декабря 2018 17:02
Лента новостей
Трест SOCAR объявил тендер на закупку сварочных электродов
Тендеры 16:53
Трест SOCAR объявил тендер на закупку сварочных кабелей и кислородно-газовых шлангов
Тендеры 16:49
Как в Азербайджане будут сдаваться в аренду жилые площади с обязательством продажи?
Бизнес 16:48
Али Ахмедов: Порой социальные сети в Азербайджане превращаются в инструмент морального террора, оскорблений
Политика 16:22
Вице-премьер: Структурные реформы в Азербайджане не предусматривают сокращение работников
Политика 15:55
Туркменистан и Узбекистан создают совместный совет предпринимателей
Бизнес 15:29
Столица Узбекистана ждет от иностранных инвесторов 2,7 млрд долларов в 2019 году
Узбекистан 15:25
В Казахстане запущена самая крупная солнечная электростанция в Центральной Азии
Энергетика 15:15
Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%
Финансы 15:13