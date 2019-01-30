Новая акция AZAL: Баку-Стамбул-Баку всего 169 евро

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявляют о новой акции на перелеты по направлению Баку-Стамбул-Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на авиакомпанию.

При покупке авиабилета до 25 февраля 2019 года стоимость авиабилета на рейсы по указанному направлению составит 169 евро, а в обратном направлении (Стамбул – Баку – Стамбул) – 189 долларов. Даты вылетов в рамках акции: с первого по 28 февраля 2019 года. Отметим, что число авиабилетов по скидочным ценам ограничено.

В стоимость билета включен бесплатный провоз багажа (1 место до 23 кг), ручной клади (до 10 кг, габариты до 55*40*23 см) и горячее питание на борту.

Стамбул – крупнейший город и порт Турции. Город является одним из самых популярных туристических направлений в мире. Стамбул - огромный мегаполис, в котором прекрасно сочетаются современные здания и древняя архитектура, что и создает тот неповторимый колорит, который можно встретить только здесь. Это крупный торговый порт, куда съезжаются туристы и бизнесмены со всего мира.

Скидочные авиабилеты нужно приобретать не менее, чем за 72 часа до вылета в кассах AZAL, на сайте www.azal.az, а также в официальных агентствах авиакомпании. В рамках акции можно воспользоваться бонусной программой AZAL-Miles. Для автоматического зачисления баллов при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника AZAL Miles.

Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти регистрацию по ссылке: http://ffj2.loyaltyplus.aero/j2loyalty/register.jsf?lang=ru

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80; короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880.

E-mail: callcenter@azal.az

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес azalmiles@azal.az, либо через контактную форму на сайте www.azal.az.

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