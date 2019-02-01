Центробанк Азербайджана огласил доходы от управления валютными резервами за 2018 год

1 февраля 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году доходы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от управления валютными резервами составили 115 миллионов долларов.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции в Баку.

Рустамов сказал, что в прошлом году международные валютные резервы страны, находящиеся в распоряжении ЦБА, увеличились приблизительно на 300 миллионов манатов или на пять процентов, добавив, что рост резервов не связан с покупкой валюты со стороны банка.

Далее глава ЦБА отметил, что в прошлом году основные силы были направлены на снижение инфляции.

"Мы в течение года прогнозировали инфляцию на уровне шести-семи процентов, однако по итогам года среднегодовая инфляция составила 2,3 процента", - сказал он.

По словам Рустамова, макроэкономическая ситуация в стране в 2019 году практически такая же какая была в предыдущем году.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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