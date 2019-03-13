Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупредило производителей яиц

13 марта 2019 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ряд предпринимателей перебивает дату производства на коробках с яйцами местного и импортного производства, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

Также некоторые предприниматели продают импортные яйца под видом местных, помещая их в коробки местных производителей.

По выявленным фактам были приняты меры в соответствии с требованиями законодательства.

Агентство доводит до внимания субъектов предпринимательства в этой сфере, что подобные противоправные деяния недопустимы, и в отношении этих лиц будут приняты самые жесткие меры в рамках законодательства.

Агентство пищевой безопасности просит граждан сообщать о конкретных фактах на номер 1003.

Отметим, что Агентство проводит систематические мониторинги для обеспечения пищевой безопасности в стране и охраны здоровья населения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане не обнаружен «птичий грипп»
Общество 12 марта 17:01
В Азербайджане выявлены случаи подделки сертификатов пищевой безопасности
Общество 7 марта 20:51
В Азербайджане проведен очередной мониторинг в связи с «птичьим гриппом»
Общество 4 марта 21:57
В Грузии увеличилось производство мяса, молока и яиц
Грузия 20 февраля 11:33
Агентство пищевой безопасности Азербайджана получило заявки на аккредитацию частных лабораторий
Бизнес 14 февраля 17:27
В Азербайджане усилят контроль над ГМО
Бизнес 14 февраля 16:34
Лента новостей
Иран импортировал пшено на сумму более 2 млн долларов
Экономика 19:53
Я пришел в Баку за "золотом" - чемпион мира по гимнастике
Общество 19:47
Совет печати Азербайджана возобновил мониторинги в связи с продажей газет (ФОТО)
Общество 19:45
Азербайджан примет участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-членов СНГ
Политика 19:39
В результате стрельбы в школе в Сан-Паулу погибли девять человек
Другие страны 19:35
Узбекско-корейское СП закупит фрезерно-модульные диски
Финансы 19:24
В результате землетрясения в Шамахы сильно пострадали более 250 домов
Общество 19:17
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении полномочных органов в связи с порядком передачи вещественных доказательств
Политика 19:07
В Финляндии готовятся установить самый большой в мире национальный флаг
В мире 18:59