Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупредило производителей яиц

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ряд предпринимателей перебивает дату производства на коробках с яйцами местного и импортного производства, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

Также некоторые предприниматели продают импортные яйца под видом местных, помещая их в коробки местных производителей.

По выявленным фактам были приняты меры в соответствии с требованиями законодательства.

Агентство доводит до внимания субъектов предпринимательства в этой сфере, что подобные противоправные деяния недопустимы, и в отношении этих лиц будут приняты самые жесткие меры в рамках законодательства.

Агентство пищевой безопасности просит граждан сообщать о конкретных фактах на номер 1003.

Отметим, что Агентство проводит систематические мониторинги для обеспечения пищевой безопасности в стране и охраны здоровья населения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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