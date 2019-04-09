Узбекистан и Беларусь могут создать совместные научные лаборатории

БАКУ/Trend/ - Узбекистан предлагает Беларуси активизировать научное сотрудничество, в частности, открыть совместные лаборатории, сообщает Trend со ссылкой на белорусские СМИ.

Об этом сообщалось на встрече председателя Совета Республики Беларусь (верхняя палата парламента) Михаила Мясниковича с делегацией из Ташкента.

По словам министра инновационного развития Узбекистана Иброхима Абдурахмонова, ташкентская делегация посещает Беларусь с целью установления тесных научных контактов в различных областях. Узбекистан проявляет особый интерес к белорусскому опыту успешного внедрения научных разработок в промышленность.

"Хотелось бы изучить этот опыт, открыть в Узбекистане и Белоруссии совместные лаборатории, факультеты в университетах, наладить тесное сотрудничество между технопарками двух стран", - сказал он.

Страны также заинтересованы в укреплении межрегионального сотрудничества. Это будет одной из целей 1-го Форума регионов Беларуси и Узбекистана, подготовка которого также была включена в повестку дня встречи.

Михаил Мясникович проинформировал участников о том, что Совет Республики активно готовится к этому мероприятию и создал организационный комитет. Он также пригласил Узбекистан обсудить вопрос о заключении новых соглашений и поддержал идею укрепления научного сотрудничества.

Председатель также отметил, что в последние годы двусторонние отношения активизировались. Официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан в сентябре 2018 года дал толчок сотрудничеству. В ходе визита страны подписали 19 соглашений, которые заложили основу для сотрудничества во всех областях.

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