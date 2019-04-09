МВФ ожидает в Азербайджане самую низкую инфляцию среди стран СНГ

9 апреля 2019 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие два года инфляция в Азербайджане будет самой низкой среди стран СНГ, следует из отчета Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook), сообщает во вторник Trend.

Так, в 2019 и 2020 годах фонд прогнозирует инфляцию в Азербайджане на уровне 2,5 процента. В предыдущем отчете , вышедшем в октябре прошлого года, МВФ ожидал, что инфляция в стране составит 3,3 процента [прогнозы на 2020 год в отчете отсутствуют].

Сравнительная таблица инфляционных ожиданий в странах СНГ на 2019 и 2020 годы (в процентах):

Регион

2019 год

2020 год

СНГ

5,6

4,6

СНГ (без России)

7,2

5,7

Россия

4,8

4,2

Азербайджан

2,5

2,5

Беларусь

5

5

Грузия

3

3

Казахстан

5,5

4,5

Кыргызстан

4,7

5,1

Молдова

5,1

5

Таджикистан

6,2

6,2

Туркменистан

13

9

Украина

7

5,6

Узбекистан

15,7

10,5

Армения

2,6

3,2

По данным отчета, инфляция в регионе Развивающейся Азии ожидается на уровне 2,9 процента в 2019 году и на уровне 3,1 процента в 2020 году, Развивающейся Европы – 8,3 и 7,4 процента соответственно, Латинской Америки и региона Карибского бассейна - 5,6 и 4,9 процента, на Ближнем Востоке, Северной Африке, Афганистане и Пакистане – 9,1 и 9,3 процента соответственно, Тропической Африки – восемь и 7,3 процента соответственно.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-феврале 2019 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 1,9 процента по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года.

На этот год Центральный банк Азербайджана ожидает инфляцию на уровне четырех процентов (± два процента).

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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