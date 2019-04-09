МВФ ожидает в Азербайджане самую низкую инфляцию среди стран СНГ

БАКУ /Trend/ - В ближайшие два года инфляция в Азербайджане будет самой низкой среди стран СНГ, следует из отчета Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook), сообщает во вторник Trend.
Так, в 2019 и 2020 годах фонд прогнозирует инфляцию в Азербайджане на уровне 2,5 процента. В предыдущем отчете , вышедшем в октябре прошлого года, МВФ ожидал, что инфляция в стране составит 3,3 процента [прогнозы на 2020 год в отчете отсутствуют].
Сравнительная таблица инфляционных ожиданий в странах СНГ на 2019 и 2020 годы (в процентах):
|
Регион
|
2019 год
|
2020 год
|
СНГ
|
5,6
|
4,6
|
СНГ (без России)
|
7,2
|
5,7
|
Россия
|
4,8
|
4,2
|
Азербайджан
|
2,5
|
2,5
|
Беларусь
|
5
|
5
|
Грузия
|
3
|
3
|
Казахстан
|
5,5
|
4,5
|
Кыргызстан
|
4,7
|
5,1
|
Молдова
|
5,1
|
5
|
Таджикистан
|
6,2
|
6,2
|
Туркменистан
|
13
|
9
|
Украина
|
7
|
5,6
|
Узбекистан
|
15,7
|
10,5
|
Армения
|
2,6
|
3,2
По данным отчета, инфляция в регионе Развивающейся Азии ожидается на уровне 2,9 процента в 2019 году и на уровне 3,1 процента в 2020 году, Развивающейся Европы – 8,3 и 7,4 процента соответственно, Латинской Америки и региона Карибского бассейна - 5,6 и 4,9 процента, на Ближнем Востоке, Северной Африке, Афганистане и Пакистане – 9,1 и 9,3 процента соответственно, Тропической Африки – восемь и 7,3 процента соответственно.
По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-феврале 2019 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 1,9 процента по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года.
На этот год Центральный банк Азербайджана ожидает инфляцию на уровне четырех процентов (± два процента).
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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