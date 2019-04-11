Азербайджан принимает участие в заседании Конференции гендиректоров железных дорог ОСЖД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Республики Корея Сеуле проходит XXXIV заседание Конференции гендиректоров железных дорог Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). В мероприятии принимает участие делегация во главе с председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО.

В ходе заседания планируется обсудить результаты работы комиссий ОСЖД по грузовым перевозкам, по пассажирским перевозкам, по инфраструктуре и подвижному составу, а также итоги деятельности постоянной рабочей группы ОСЖД по кодированию и информатике за 2018 год. Кроме того, участники обсудят ход Международной Конференции по принятию текста проекта Конвенции о прямом международном железнодорожном сообщении, работу временной рабочей группы по вопросам профессионального обучения/подготовки в области железнодорожных перевозок, а также очередность места проведения заседания Конференции гендиректоров на 2020 и последующие годы. В рамках заседания также будут рассмотрены предварительная повестка дня и дата проведения XXXV заседания Конференции гендиректоров ОСЖД.

По итогам заседания планируется подписание соответствующих документов.

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