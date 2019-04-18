Сменился альтернативный директор AIIB по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа назначен новым альтернативным директором Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) по Азербайджану, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт банка.

Ранее эту позицию занимала Кенуль Алиева. Вторым альтернативным директором по Азербайджану является Мухаммед Аслам Чодхари, а директором – Мехмет Альпер Батур.

Отметим, что Азербайджан является одним из учредителей AIIB, созданного в июне 2015 года. Штаб-квартира банка располагается в Пекине. Доля страны в банке составляет 0,26 процента (254,1 миллиона долларов).

На сегодня банк выделил Азербайджану один кредит – 600 миллионов долларов для проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью проекта "Южный газовый коридор".

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