Шахин Мустафаев: Азербайджано-иранские связи интенсивно развиваются

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-иранские связи интенсивно развиваются, сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках церемонии открытия азербайджано-иранского завода по производству автобусов и грузовых автомобилей в Гаджигабульском промышленном квартале, сообщает в пятницу Trend

Он особо отметил высокий уровень двусторонних гуманитарных связей, успешное сотрудничество в транспортно-транзитной сфере, сферах энергетики, нефти и газа, торговли.

Говоря о совместных проектах, Мустафаев отметил автомобильный завод, который успешно функционирует в Нефтчалинском промышленном квартале. В прошлом году было произведено и продано свыше 1000 автомобилей, сказал он.

Он добавил, что в рамках визита в Азербайджан министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резы Рахмани проходят встречи, на которых обсуждаются вопросы в сферах промышленности и торговли.

Напомним, что сегодня в Гаджигабульском промышленном квартале состоялась церемония закладки совместного азербайджано-иранского завода по производству высококачественных автобусов и грузовых автомобилей. Стоимость проекта составляет десять миллионов евро. На первом этапе производственная мощность составит 500 автобусов и грузовых автомобилей в год, на втором – увеличится до 1000 единиц.

Завод по производству автобусов и грузовых автомобилей будет ориентирован как на местный рынок Азербайджана, так и на экспорт в соседние страны. Завод обеспечит работой больше 100 человек.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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