Эльхан Алескеров о роли Азербайджана в развитии транспортных коридоров на Каспии

БАКУ /Trend/ - С подписанием Конвенции по статусу Каспия открылись новые экономические возможности региона, сказал «Независимой газете» доктор философии, директор Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, сообщает в пятницу Trend.

«Были нивелированы "подозрения" в том, что внерегиональные страны укрепятся на Каспии для решения своих геополитических задач. Сегодня ситуация на Каспии благоприятная. Между прикаспийскими игроками наметилось сближение – страны заинтересованы в развитии транспортных морских коммуникаций», - сказал Алескеров.

По словам эксперта, главным звеном в развитии транспортных коридоров на Каспии стал построенный в Азербайджане новый морской порт Алят, способный обрабатывать 15 миллионов тонн грузов в год и обеспечивающий выходы на Казахстан, Туркменистан, Иран и Россию.

«Алят задействован в транспортировке грузов из Китая в Европу через Казахстан, Грузию и Турцию». Развивается направление в Узбекистан и Афганистан», – сказал Алескеров.

Он также отметил, что сейчас идет процесс унификации таможенных преград – товары на всем протяжении пути освобождаются от прохождения таможенного досмотра в каждой из стран следования. Кроме этого, страны договариваются об унификации тарифных ставок. «Было бы намного проще, если все страны перешли бы на единую тарифную систему», – считает эксперт.

Это перспективный проект, который принесет пользу не только Азербайджану, но и всем государствам региона. На сайте форума отмечается, что Транскаспийский торгово-транзитный коридор способен обеспечить 200-милионный рынок с товарооборотом в 400 млрд долл. Он может стать «объединителем» экономик ЕС и Китая, обеспечивая при этом выходы к рынкам России, Ирана, Пакистана и Индии.

Другой крупный порт на Каспии, Туркменбаши, открыл возможность для межконтинентальных морских перевозок в Причерноморье, на Ближний Восток, в страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Азии, максимально сократив расстояние и время в пути. Его общая годовая пропускная мощность без учета нефтепродуктов – более 17 миллионов тонн грузов. Этот порт стал основным звеном коридора Lapis Lazuli (Лазуритовый коридор), главными участниками которого являются Афганистан–Туркменистан через Каспийское море – Азербайджан–Грузия–Турция. Предполагается, что по этому маршруту пойдут грузы в Афганистан и обратно. И, возможно, по этому маршруту будут перебрасываться грузы НАТО. Данный вопрос обсуждался в Ашхабаде на переговорах с делегацией Центрального командования (CENTCOM) и Агентства по уменьшению военной угрозы США.

Согласно Конвенции о правовом статусе Каспия, а также договоренностям (и целям) подписантов, присутствие военных сил внерегиональных стран и военных блоков на Каспии запрещено. Но из текста конвенции непонятно, возможен ли такой транзит в принципе. По мнению Эльхана Алескерова, переброска грузов НАТО не противоречит договоренностям. «Нужно отметить, концептуально в Афганистане идет антитеррористическая война, в которой участвуют страны НАТО, и соответственно туда идет доставка военных грузов. НАТО обозначает, через какие страны и какие грузы пойдут. Это не закрытая тема, все согласовано и задокументировано – у азербайджанцев есть поговорка «Закрытый рынок портит покупателей». Все это легально, в рамках контактов, которые существуют между странами региона, с одной стороны, и НАТО и США – с другой. Здесь не идет речь о каких-то других тайных целях. Все происходит в рамках антитеррористической коалиции, в которой участвует и Азербайджан. В Афганистане есть азербайджанское подразделение, которое участвует в поддержке мирной ситуации в этой стране», – сказал «НГ» Алескеров.

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