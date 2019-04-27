Bloomberg: страны Евросоюза полностью прекратили эмиссию банкнот в €500

27 апреля 2019 00:12 (UTC+04:00)

Центробанки стран ЕС полностью прекратили эмиссию банкнот номиналом в €500. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в €500 в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля.

Вывод купюры из обращения связан с тем, что такие крупные деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях. Нередко такие банкноты использовались для теневых денежных операций - финансирования терроризма и оплаты наркотрафика.

Отмечается, что банкноты в €500 по-прежнему можно будет использовать как средство платежа, они также будут циркулировать в коммерческих банках.

По данным Европейского центрального банка, в январе в обращении находились 521 млн таких купюр на общую сумму в €260,5 млрд. В общей сложности на банкноты достоинством в €500 приходилось 20% суммарной стоимости всех наличных евро в мире.

Выпуск банкнот в €500 продолжался 17 лет - с 1 января 2002, когда евро впервые был введен в наличное обращение.

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