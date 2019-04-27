Азербайджан не исключает возможности возрождения диалога с EITI

27 апреля 2019 22:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Диалог между Азербайджаном и Инициативой прозрачности в добывающих отраслях (EITI) может возродиться, сообщили Trend в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (SOFAZ).

В нефтяном фонде сказали, что в июне на очередной Глобальной конференции в Париже, которая является самым большим и главным событием в рамках Инициативы, среди многочисленных вопросов, всему мировому сообществу EITI будут представлены для утверждения новые руководители секретариата и совета правления, а также очередные изменения в сам стандарт EITI.

"И поэтому не исключен тот сценарий, где новый виток в деятельности EITI может возродить диалог между организацией и Азербайджаном", - сообщили в SOFAZ.

В фонде отметили, что Азербайджан на протяжении всех лет внедрения Инициативы полностью соответствовал всем принципам отчетности и в частности стандарта EITI 2016.

"Несмотря на выход из EITI, сегодня Азербайджан продолжает публиковать свои отчеты", - сказали в нефтяном фонде.

Напомним, что после того, как Азербайджан в марте 2017 года объявил о выходе из Инициативы прозрачности в добывающих отраслях, в стране была создана Комиссия по прозрачности в добывающей сфере.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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