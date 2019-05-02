Азербайджан предпринимает важные шаги для достижения Целей устойчивого развития - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан находится в числе 193 стран-членов ООН, которые взяли на себя определенные обязательства по Целям устойчивого развития к 2030 году.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказала на V Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова.

По ее словам, Азербайджан предпринимает важные шаги для достижения Целей устойчивого развития.

"Азербайджан является активным участником ООН и получил награду "Юг-Юг" за свои достижения в борьбе с бедностью и безработицей", - сказала она.

Она напомнила, что в начале двухтысячных годов уровень бедности в стране составлял 50 процентов, а сейчас этот показатель снизился до пяти процентов. "Он даже меньше, чем в тех странах, где выше ВВП и больше экономических ресурсов", - сказала Гасанова.

Замминистра отметила, что правительство Азербайджана создало Координационный совет по устойчивому развитию, который активно работает в этой области.

"Азербайджан уделяет большое внимание сотрудничеству с ООН и проводит активную работу в области достижения Целей устойчивого развития" - сказала замминистра.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».

В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Автор: Матанат Насибова)

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