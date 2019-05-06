Оглашен объем льготного кредитования женщин-предпринимателей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Доля женского предпринимательства в Азербайджане составляет 20 процентов от всего предпринимательства в стране.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на мероприятии, посвященном социальному женскому предпринимательству в Баку.

По словам замминистра, на данный момент по линии Фонда развития предпринимательства свыше 4 200 женщинам-предпринимателям были выданы льготные кредиты на 109,1 миллиона манатов.

Развитие предпринимательства в Азербайджане, продолжил замминистра, является одним из приоритетных направлений экономической политики государства, и, в частности, женское социальное предпринимательство на сегодняшний день получает большую поддержку в стране.

Замминистра отметил, что по мере экономического развития страны открываются возможности для развития новых направлений в сфере предпринимательства, в частности, женского социального предпринимательства.

«Диверсификация экономики, развитие ненефтяного сектора и наращивание экспортного потенциала являются основными направлениями социально-экономической стратегии государства», - добавил Сафаров.

(Автор: Матанат Насибова)

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