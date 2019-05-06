Казахстан и Монголия расширят сотрудничество в ветеринарной сфере

6 мая 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Монголия договорились о расширении сотрудничества в сфере ветеринарной и пищевой безопасности, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Казахстана.

В мае 2019 года планируется визит представителей казахстанской ветеринарной службы в Монголию для обсуждения необходимых совместных мер по обеспечению ветеринарной и пищевой безопасности.

В рамках визита казахстанских специалистов планируется мониторинг эпизоотической ситуации в Монголии по особо опасным и трансграничным болезням животных, ознакомление с сетью ветеринарных лабораторий, а также обсуждение сотрудничества по диагностике заболеваний лошадей.

Отметим, что на данный момент существует запрет, введенный казахстанской ветеринарной службой на ввоз из Монголии в Казахстан живых животных, а также не прошедшей необходимую термическую обработку животноводческой продукции, в связи с регистрацией вспышек ящура, африканской чумы свиней, классической чумы свиней и др.

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