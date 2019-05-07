Назначен новый председатель попечительского совета ADIF

7 мая 2019 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Тогрул Алиев назначен новым председателем попечительского совета Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), сообщает во вторник Trend со ссылкой на фонд.

Алиев также является директором департамента по управлению рисками Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

До Алиева попечительский совет возглавлял советник председателя Центробанка Азербайджана Алияр Мамедъяров.

Отметим, что заместителем председателя попечительского совета является исполняющий обязанности члена правления Палаты надзора над финансовыми рынками Асим Зульфигаров. В состав попечительского совета также входят заведующий отделом экономической политики министерства экономики Ялчын Азизов, заведующий отделом анализа уровня жизни и актуарных расчетов Аппарата министерства труда и социальной защиты населения Азад Тагизаде, заведующий отделом финансовых услуг министерства финансов Зияддин Аллахвердиев, председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов и председатель Наблюдательного совета Kapital Bank Джалал Гасымов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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