IFC вложил в частный сектор Азербайджана $500 млн

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) свыше 20 лет оказывает поддержку частному сектору Азербайджана, инвестировав за прошедший период 500 миллионов долларов США.

Об этом сообщил Trend главный региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) по Южному Кавказу и России Ян Ван Бильсен.

Бильсен сказал, что инвестиции в размере 350 миллионов долларов были направлены на финансирование торговли, также были осуществлены инвестиции в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Главный региональный менеджер отметил, что, анализ наблюдаемых в последние годы экономических процессов в Азербайджане, говорит о необходимости большей ориентации на частный сектор, нежели на природные ресурсы. В частности, в целях увеличения конкуренции в сфере азербайджанского агробизнеса, при организационной поддержке IFC и финансовой помощи Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) и министерства финансов Австрии, начата реализация проекта «Формирования инвестиционной среды и конкуренции в агробизнесе», что, по словам Бильсена является важным шагом для поддержания развития бизнес среды и конкуренции в сфере агробизнеса в Азербайджане, и в конечном итоге положительно отразится на развитии ненефтяного сектора в целом.

Бильсен подчеркнул, что, расширяя экономическое развитие, Азербайджан усилил внимание к развитию малого и среднего бизнеса, что соответствует региональным планам Всемирного Банка (ВБ). В тоже время, главный региональный менеджер отметил, что нужно создать равные условия для всех предпринимателей малого и среднего бизнеса, что является важной составляющей в формировании деловой среды. Реформы, осуществленные в последние годы в Азербайджане в области регулирования частного сектора, дали свои результаты, что отображено в отчете ВБ «Doing business» 2019 года, где Азербайджан занял 25 место. Бильсен сказал, что, проведя реформы по восьми категориям из десяти, Азербайджан занял в отчете первое место по количеству проводившихся реформ.

По словам главного регионального менеджера, трехгодичный проект по инвестиционной среде и конкуренции в сфере агробизнеса говорит об Азербайджане как о верном и надежном партнере, в свою очередь IFC поддержит все усилия Азербайджана, обладающего большими возможностями. Бильсен сказал, что корпорация рекомендует создать эффективную систему, основанную на проверке и мониторнинге всех рисков компаний, что приведет к совершенствованию системы инспекций и оценки регулирующего воздействия.

Бильсен также добавил, что агробизнес страны получит передовой опыт в области конкуренции, что позволит снизить административные и бюджетные расходы, в тоже время это создаст условия для сохранения общественного интереса к данной сфере, а также равные условия для предпринимателей.

Данный проект будет способствовать притоку инвестиции в страну, в частности, в ненефтяной сектор, отметил главный региональный менеджер. Проект, по словам Бильсена, в свою очередь будет служить совершенствованию юридических и административных рамок.

Далее главный региональный менеджер отметил, что данный проект нацелен на развитие агробизнеса, ввиду большого сельскохозяйственного потенциала у Азербайджана, который интенсивно развивает экспортоориентированный аграрный сектор. В результате осуществления данного проекта, будет улучшена конкурентоспособность азербайджанской сельскохозяйственной продукции. В связи с этим, по словам Бильсена, следует устранить текущие проблемы, усовершенствовать регулирование и улучшить систему пищевой безопасности, что приведет к созданию новых рабочих мест.

Главный региональный менеджер сказал, что ввиду того, что уровень сельского хозяйства составляет 40 процентов экономики Азербайджана, IFC намерен оказать всестороннюю поддержку Азербайджану для раскрытия сельскохозяйственного потенциала. В этих целях в Азербайджане на сегодняшний день проведены реформы, и в рамках сложившегося сотрудничества IFC готов содействовать улучшению показателей и оказывать поддержку развитию страны.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.