ВБ: Азербайджан - единственная страна Южного Кавказа с положительной демографией

10 мая 2019 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является единственной страной на Южном Кавказе, где наблюдается рост населения, как в целом, так и по регионам, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ) “South Caucasus in motion”.

Согласно отчету, средний темп роста составил 1,3 процента в период между 2010 и 2015 годами.

Как отмечается в отчете, 53,1 процента населения проживает в городах.

В отчете отмечается, что уровень урбанизации в Азербайджане был стабильно низким, несмотря на быстрый экономический рост.

В отчете банка говорится, что в 2000–2015 годах ВВП Азербайджана рос в среднем на 11 процентов в год.

«Этот впечатляющий рост сопровождался сокращением бедности за счет более высоких социальных трансфертов и резкого роста реальной заработной платы», - говорится в отчете.

Также отмечается, что среднегодовые темпы роста реального ВВП на душу населения находятся в диапазоне от трех процентов в Абшеронском экономическом районе до более десяти процентов в Нахчыванской АР.

Отметим, что Азербайджан присоединился к Группе Всемирного банка в 1992 году. За этот период банк выделил кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Israfilbekova

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и Азербайджан обсудили состояние действующей правовой базы
Узбекистан 12:18
Азербайджанская корпорация начала разработку плана по установке металлоконструкций на НПЗ
Бизнес 12:07
Бакинская текстильная фабрика запустит новую производственную линию
Бизнес 11:46
SOCAR о ситуации с поставками азербайджанской нефти через порт Батуми
Энергетика 11:14
Как может повлиять на Азербайджан ослабление турецкой лиры?
Бизнес 11:02
В Азербайджане создан консорциум для внедрения технологии блокчейн
ИКТ 10:55
Лента новостей
ЕБРР обнародовал прогноз роста ВВП Туркменистана
Бизнес 12:19
"Крупнейший инженерный проект в истории Израиля"
Израиль 12:19
Узбекистан и Азербайджан обсудили состояние действующей правовой базы
Узбекистан 12:18
Министры сельского хозяйства стран G20 на встрече в Японии обсудят проблемы отрасли
В мире 12:14
Азербайджанская корпорация начала разработку плана по установке металлоконструкций на НПЗ
Бизнес 12:07
Известны имена пострадавших при пожаре на судне "Исрафил Гусейнов"
Происшествия 12:03
Общественность Азербайджана отмечает 96-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 11:58
В Ашхабаде проведут международную выставку текстильной и ковровой продукции
Туркменистан 11:50
Японские власти получат право запрещать иностранные инвестиции в IT-компании
В мире 11:48