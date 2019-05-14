БАКУ /Trend/ - С повышением стоимости биткоина в Азербайджане вырос интерес к криптовалютам. Как сообщает Trend , об этом сказал эксперт в области криптовалюты Гурбанали Омар.

Эксперт сообщил, что, судя по переписке и активности в различных группах, в Азербайджане имеется около пяти тысяч пользователей криптовалюты. Существует интерес к курсу биткоина, общему процессу его майнинга, в этих целях используются интернет поисковики, задаются вопросы. Однако, в Азербайджане нет крупной покупательской массы «коина».

«Потому, что в этой области рынок управляется искусственными манипуляциями. Но при создании криптовалюты цели были иные, предполагалось, что это облегчит процесс покупки и продажи. Однако, вышло наоборот. Дошло до того, что к криптовалютам стали относиться как к инвестиционному инструменту. Криптовалюта превратилась в товар. Зарегистрированный в прошлом году рост цен, был связан с потоком новостей. Эта тенденция длилась до декабря. В настоящее время, наблюдая за процессами, мы видим, что нет серьезного потока новостей, могущих быть причиной роста, но, несмотря на это цены растут. В декабре прошлого года цена биткоина дошла до 7,5 тысячи долларов, а сейчас он стоит семь тысяч», - сказал Омар.

По словам эксперта, причиной роста цен является деятельность «черного рынка».

«Наряду с нормальным рынком криптовалют, биржами, существует и черный рынок. Операции на этом “черном рынке” осуществляются посредством устройств без выхода в интернет. Биткоины хранятся на картах памяти, и затем их передают в офлайн режиме и взамен получают наличные деньги. Эта деятельность не заметна на рынке. Поэтому, крупные брокеры, формирующие рыночные курсы криптовалют, повышают цены», - сказал Омар.

Себестоимость биткоина (то затраты на его есть майнинг) равна примерно трем тысячам долларов.

По мнению эксперта, рост цен будет длиться еще некоторое время.

«Пока еще рано говорить о скором падении цен на биткоины. Темпы роста цен определяются на крупных криптовалютных биржах, и пока мы наблюдаем тенденцию к повышению. Если цена перевалит за 10 тысяч, рост продолжится. Биткоин может вырасти и до 20 тысяч. Цены всех остальных криптовалют зависят от биткоина, с его ростом увеличиваются курсы остальных аналогичных валют», - отметил эксперт.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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