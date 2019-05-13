До сих пор в Unibank клиентам была выплачена компенсация около 37 млн манатов - Интервью

На данный момент Unibank выплатил компенсации более чем 43 тысячам клиентам. Процесс будет завершен к концу мая. Об этом заявил директор по розничному бизнесу Unibank Хейбат Гадиров. Trend представляет вниманию читателей интервью с Хейбатом Гадировым.

- В связи с исполнением президентского указа «О дополнительных мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» вот уже более 20 дней выдаются компенсации. Как идет этот процесс в Unibank?

-Как вы знаете, до начала выплаты компенсации участвующие банки и Палата по надзору за финансовыми рынками, которые являются основными участниками процесса, предприняли шаги по информированию клиентов. Клиенты, пользуясь платформой, созданной на веб-сайте Палаты, за короткий срок очень удобно и оперативно могут узнать о сумме компенсации, которую они получат. Банки отправляли СМС клиентам, на которых распространяется указ и информировали их о дате выдачи компенсации. Самое большое число клиентов, на которых распространяется указ, приходится на долю Unibank. Мы в свою очередь до выдачи компенсации информировали наших клиентов, отправляя СМС-сообщения, уведомляя об этом на официальном сайте, социальных сетях и с помощью сервисов обслуживания. Целью, конечно же, является предотвращение потери времени клиентов в филиалах и предоставление более оперативного обслуживания по принципу очередности. Как Unibank, мы понимаем важность работ, связанных с исполнением указа, и мобилизовали все наши ресурсы для максимальной эффективности. Таким образом филиалы Unibank работают в усиленном рабочем режиме, начиная с 22 апреля - первого дня выдачи компенсации. Для обслуживания большего количества клиентов в течение дня, дополнительно еще две точки обслуживания предоставлены к услугам клиентов. В целях повышения оперативности обслуживания филиалы были снабжены новыми устройствами, компьютерами и дополнительным персоналом. С начала процесса Unibank выплатил 43 тысячам клиентам более 37 миллионов манат. Сегодня также продолжается отправка сообщений клиентам по принципу очередности. Обращение клиентов в банк в дату, указанную в СМС, сводит к минимуму возможные очереди и клиенты не теряют времени. Пусть клиенты, на которых распространяется указ не волнуются. Как и предусмотрено в указе господина президента, процесс завершится до конца мая и каждый клиент получит свою сумму компенсации. Мы ежедневно обмениваемся информацией с Палатой по надзору за финансовыми рынками и отправляем отчет по проделанным работам в связи с исполнением указа. Как банк мы понимаем свою ответственность в этом процессе и стараемся делать все для оперативного исполнения.

Как указывалось в Указе Президента, главная цель - снизить кредитную нагрузку на клиентов и предотвратить финансовые потери, с которыми они столкнулись. Сегодня основным приоритетом для Unibank является своевременная реализация указа, который имеет очень важное значение для благосостояния наших граждан, а также для развития банковского сектора.

- Хотя выдача компенсаций проходит системно, наверняка есть некоторые трудности. С какими проблемами вы сталкиваетесь больше всего?

- Банк принимает все возможные меры для проведения процесса более оперативно и удобно для клиентов. В то время как по указу президента проводится обширная просветительская работа, клиенты, на которых указ не распространяется, также обращаются в филиалы. Предоставление широкой и обоснованной информации этим клиентам задерживает очередь клиентов, которые приходят, чтобы получить компенсацию в филиалах, занимая определенное время сотрудников. Несмотря на то, что банки неоднократно просили, чтобы в банк приходили только клиенты, которые получили СМС с датой выдачи компенсации, клиенты, не получившие СМС, также подходят к филиалам и это может несколько задерживать процесс. Если клиенты внимательно ознакомятся с указом и будут подходить к филиалам банка в дату, указанную в сообщении, процесс будет проходить более совершенным образом и более ускоренно. Конечно же мы понимаем, что каждый хочет получить свои средства быстрее и услышав, что некоторые из коллег, родных и знакомых уже получили компенсацию, у них не хватает терпения ждать дня своей очереди. Но нет никаких оснований для этих опасений. Потому что каждый клиент, охваченный указом, получит полагаемую ему компенсацию. Cредства, направленные на погашение убытка по кредитам в иностранной валюте – это поддержка государства. Возможно, чья-то очередь через неделю после его знакомых, но в любом случае этот процесс будет завершен к концу мая. Банки стараются, чтобы исполнение указа Президента было выполнено в срок, быстро и оперативно, и скорость текущего процесса убеждает нас в этом, что все будет завершено к сроку.

- Что рекомендует банк клиентам, которые не согласны с суммой компенсации или не включены в список получателей?

- Этим клиентам не нужно терять время, обращаясь в банки. Для таких случаев на сайте Палаты по надзору за финансовыми рынками создан раздел «Обращение в Апелляционный комитет». Любой клиент, который недоволен суммой компенсации или не может найти свое имя в системе, должен подать онлайн заявку в этот раздел. Каждая жалоба детально рассматривается со стороны комиссии.

- Помимо выдачи компенсации, также начинается реструктуризация проблемных кредитов. На каком этапе находятся работы в Unibank в этом направлении?

- Как вы знаете, реструктуризация распространяется на все кредитные договора, подписанные с 1 января 2012-го года до 28 февраля 2019-го года, у которых были просрочки более чем 360 дней и долг которых составлял меньше 17 000 AZN, вне зависимости от того, был кредит в манатах или в иностранной валюте.

Реструктурированные новые кредиты будут на очень выгодных условиях - на 5 лет и по ставке 1% годовых. В Unibank уже начался процесс в этом направлении. После завершения технической подготовки, в ближайшее время мы начнем процесс реструктуризации.

Воспользовавшись этой возможностью, вновь обращаемся к нашим клиентам, чтобы они не волновались, в ближайшие дни оставшимся клиентам будут отправлены СМС с датой и все получат компенсации до конца этого месяца. Чтобы не терять время в филиалах, просим клиентов приходить в банк только после получения сообщения.

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