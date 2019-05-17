Какова ситуация на рынке рекламы Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - Оборот рынка рекламы в Азербайджане составляет приблизительно 100 миллионов манатов, сообщил Trend глава компании Communical Турал Аббаслы.

По словам Аббаслы, в последние годы бюджет рекламы в Азербайджане заметно оскудел: "После девальвации 2015 года фирмы сократили рекламный бюджет. На самом деле это было ошибкой, и требовалось сделать как раз наоборот. Сравнение показателей 2016 и 2019 годов свидетельствует, что денежный оборот в сфере рекламы сократился на 30-40 процентов".

Вместе с тем, он сообщил, что точной информации о размере денег, вовлеченных в рекламный рынок Азербайджана, не существует: "С точки зрения рекламы Азербайджан резко отличается от соседних стран. Это отражается, как на концепции рекламы, так и ее бюджетировании и стратегии. Мы еще не видим творческой рекламы. Так, в Турции, к примеру, более распространена влияющая на эмоции реклама. Наша же реклама конкретно нацелена на презентацию продукта и его продажу".

По словам Аббаслы, в Азербайджане телевидение и радио удерживают позиции в области рекламы. В мировой практике прослеживается развитие цифровой рекламы: "Охват цифровой рекламы вполне измерим. В этом смысле эффективны социальные сети. Рекламодатель может подсчитать количество обращений к его рекламе. В Азербайджане на первом месте телевизионная реклама, на втором - радио, затем - внешняя реклама, и лишь на последнем - цифровая. При этом, в мире цифровая реклама занимает первое место".

Как отметил собеседник агентства, в Азербайджане нет инструментов измерения эффективности рекламы: "Телевизионная реклама размещается в зависимости от рейтингов. Цифровая реклама в этом смысле интереснее, так как рекламодатель может выбирать адресную категорию пользователей. На телевидении и радио компания дает свое рекламное послание, но отклика не видит, ввиду отсутствия обратной связи. Для нее лишь один видимый показатель эффективности рекламы - рост продаж".

Специалист считает, что в Азербайджане необходимо просвещение в области маркетинга и рекламы.

"Компаниям нужна узнаваемость. Определенную долю мотивации должны давать государственные структуры. Сегодня 90 процентов бюджета телеканалов формируется из средств от рекламы и спонсоров. Компании не осведомлены о роли рекламы и пиара в процессе своего дальнейшего развития. Просвещение необходимо, чтобы фирмы не считали рекламный бюджет "дополнительными расходами". Они должны расценивать это, как инвестицию в свое будущее. Раньше бытовало мнение, что хороший товар не нуждается в рекламе. Сейчас, товар, чтобы считаться хорошим, должен быть брендовым. Чтобы стать брендом, нужно строить "брендовое взаимодействие". Реклама - один из таких инструментов. Консалтинговые фирмы, государственные структуры, в том числе, министерство экономики, должны совместно и в массовом порядке склонять к этому предпринимателей. У нас есть прекрасные товары под брендом Made in Azerbaijan. Прекрасно упакованные, качественные продукты. Однако, за границей они залеживаются на витринах. Потому, что нет их продвижения, или оно слабенькое. Сила государства, в том числе, зависит от узнаваемости его экспортных товаров", - отметил Аббаслы.

Маркетолог отметил, что в Азербайджане нет регулирования цен на рекламу, рынок сам их диктует: "Телеканалы при определении цены рекламы, судят по рейтингам. Но, по сравнению с остальным миром, на этом рынке Азербайджана дешевизна. В часы пик на телевидении секунда рекламы - 30-100 манатов, на радио - дешевле. Цены от 6-10 манатов. Цена цифровой рекламы – от одного доллара США. В Азербайджане цифровая реклама облагается 18 процентным НДС, и это тормозит ее развитие, поэтому люди открывают счета в банках Грузии и этой картой оплачивают рекламу в социальных сетях. В Азербайджане 3,1 миллиона человек зарегистрировано в социальных сетях, и вполне очевидно, что цифровая реклама будет наращивать вес".

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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