Pasha Bank к началу 2021 года перейдет на цифровой банкинг

БАКУ /Trend/ - К концу 2020 года Pasha Bank планирует полностью интегрировать банковские операции в систему цифрового банкинга.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления банка Талех Кязимов.

Председатель правления отметил значительные инновационные преимущества цифрового банкинга по сравнению с традиционными банковскими услугами, подчеркнув, что цифровой банкинг в четыре раза эффективнее, нежели традиционный.

Председатель правления отметил, что в мае прошлого года была создана цифровая лаборатория банка, в которой работают свыше 50 сотрудников. В ходе усиленной работы планируется увеличить число сотрудников лаборатории.

Кязимов отметил, что стратегическая цель банка обеспечить к 2020 году осуществление 90 процентов всех клиентских операций через цифровые каналы. В качестве примера, председатель отметил, что 94 процента всех безналичных операций юридических лиц и частных предпринимателей, включая валютные операции и платежные поручения, в прошлом году были проведены с помощью цифровых каналов данной лаборатории.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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