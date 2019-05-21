Бюро обязательного страхования Азербайджана сняло ограничения в отношении AzerInsurance

БАКУ /Trend/ - Бюро обязательного страхования Азербайджана (ISB) 21 мая 2019 года сняла ограничения по доступу Государственной страховой коммерческой компании (AzerInsurance) к своей информационной системе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на бюро.

Согласно решению правления Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Государственной страховой компании Азербайджана был разрешен доступ к информационной системе Бюро обязательного страхования.

Отметим, что 17 мая 2019 года доступ Государственной страховой коммерческой компании (AzerInsurance) был ограничен в связи с ограничением лицензии на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) со стороны Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана в связи с нарушением законов "О страховой деятельности" и "Об обязательном страховании" при заключении контрактов.

Государственная страховая коммерческая компания действует в Азербайджане с 1991 года. В январе-марте 2019 года сборы компании составили 31,7 миллиона, выплаты - 2,95 миллиона манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

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