Президент Узбекистана обсудил инвестиционные проекты на $13 млрд с премьером России

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает в четверг Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

"В ходе встречи стороны особо отметили активизацию контактов и взаимных обменов. Растут объемы товарооборота, эффективно действует "зеленый коридор" при поставках сельскохозяйственной продукции, внедрен упрощенный таможенный режим для доступа текстильных товаров на рынки", – отметили в пресс-службе главы государства.

В рамках двусторонней Программы экономического сотрудничества на уровне регионов и бизнеса ведется практическая реализация крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 13 миллиардов долларов.

"Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества и ускорения приоритетных инвестиционных проектов в разных отраслях экономики. Особое внимание было уделено своевременной и качественной подготовке совместно с государственной корпорацией "Росатом" стратегического проекта строительства атомной электростанции в Узбекистане", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, была отмечена важность эффективного задействования потенциала регионов двух стран для более активного продвижения торговых связей и производственной кооперации. Достигнута договоренность об активизации обменов на уровне региональных администраций и деловых кругов.

Стороны также обсудили вопросы углубления научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по международной повестке.

Было подчеркнуто, что первое заседание Совместной комиссии, которое состоится сегодня в Ургенче, станет важным этапом подготовки предстоящих встреч на высшем уровне и позволит определить новые направления взаимовыгодного сотрудничества.

В завершение подтверждены взаимная готовность и стремление к всемерному наращиванию долгосрочных узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, развитию полномасштабного практического взаимодействия.

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