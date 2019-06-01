Налоговые льготы для бизнеса в Азербайджане продлят на три года

1 июня 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Применяемые с начала года налоговые льготы для предпринимателей, направленные на стимуляцию безналичных платежей в Азербайджане, будут продлены на три года. Эти льготы распространяются для бизнесменов, занятых в сфере розничной торговли и общественного питания, и установлены пропорционально объему безналичной оплаты.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство по налогам, суть льгот в том, что при расчете налога на прибыль учитывается удельный вес прибыли, полученной за счет безналичных расчетов, через POS-терминалы, в общей прибыли предприятия или индивидуального предпринимателя. И на эту часть прибыли предоставляется льгота в размере 25% при налогообложении.

По мнению экспертов, такое стимулирование безналичных расчетов также будет способствовать прозрачности в сфере торговли и общепита, привлечению этих сфер к налогам. Если при наличных расчетах есть возможность скрыть реальный оборот предприятия, то при оплате картами средства проходят через банки, что делает невозможным такое сокрытие.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Китая объявили о налоговых льготах для разработчиков микросхем и ПО
Китай 23 мая 08:14
Нур-Султан - лидирует по росту числа индивидуальных предпринимателей в Казахстане
Бизнес 21 мая 15:05
"Яндекс.Деньги" планирует расширить присутствие в Азербайджане
Бизнес 21 мая 11:30
Общественный совет при Агентстве МСБ станет связующим звеном между предпринимателями, обществом и государством (Эксклюзив)
Бизнес 20 мая 17:39
В Азербайджане процесс выхода бизнеса на рынок труда будет координироваться Общественными советами (Эксклюзив)
Бизнес 20 мая 17:12
Общественный совет при Агентстве МСБ активизирует оказание услуг предпринимателям
Бизнес 20 мая 15:44
Лента новостей
В Иране произошло землетрясение
Иран 10:57
На западе Ирана заложен фундамент нефтехимического завода
Иран 10:53
SOCAR AQŞ завершила строительство еще одной скважины на месторождении "Западный Абшерон"
Энергетика 10:34
Крупный мобильный оператор Казахстана определил размер дивидендов
Финансы 10:24
В Азербайджане начаты работы по подготовке закона "О высшем образовании"
Общество 10:14
Глава МИД Турции об урегулировании нагорно-карабахского конфликта
Турция 10:03
Узбекистан определил место построения первой АЭС
Бизнес 10:00
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 09:58
Туркменистан объявил тендер на поставку оборудования для базальтового предприятия
Тендеры 09:58