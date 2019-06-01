Налоговые льготы для бизнеса в Азербайджане продлят на три года

БАКУ/Trend/- Применяемые с начала года налоговые льготы для предпринимателей, направленные на стимуляцию безналичных платежей в Азербайджане, будут продлены на три года. Эти льготы распространяются для бизнесменов, занятых в сфере розничной торговли и общественного питания, и установлены пропорционально объему безналичной оплаты.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство по налогам, суть льгот в том, что при расчете налога на прибыль учитывается удельный вес прибыли, полученной за счет безналичных расчетов, через POS-терминалы, в общей прибыли предприятия или индивидуального предпринимателя. И на эту часть прибыли предоставляется льгота в размере 25% при налогообложении.

По мнению экспертов, такое стимулирование безналичных расчетов также будет способствовать прозрачности в сфере торговли и общепита, привлечению этих сфер к налогам. Если при наличных расчетах есть возможность скрыть реальный оборот предприятия, то при оплате картами средства проходят через банки, что делает невозможным такое сокрытие.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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