Кредитование регионов Азербайджана растет

БАКУ /Trend/ - Банковское кредитование в регионах Азербайджана на апрель 2019 года составило 12,67 миллиарда манатов, что почти на 7,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка.

Согласно данным Центробанка, на апрель в Баку выдано кредитов на 10,27 миллиарда манатов, что в 4,3 раза больше, чем в регионах. При этом в столице на кредиты в национальной валюте пришлось почти 5,9 миллиарда манатов (57,6 процента от общего объема кредитования в Баку).

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в Азербайджане в апреле составила 11,8 процента, по Баку – 9,9 процента.

Распределение кредитов по регионам Азербайджана (на первое мая 2019 года):

Экономические районы Объем кредитования (в тыс. манатов) Средняя процентная ставка Абшеронский 505 322 16.4 Аранский 620 249 22.9 Горно-Ширванский 62 301 23.5 Гянджа-Газахский 499 459 19.7 Губа-Хачмазский 179 247 20.4 Лянкяранский 221 991 22.2 Шеки-Загатальский 161 234 19.7 Верхне-Карабахский 54 288 24.3 Кельбаджар-Лачинский 0,0 0,0 Нахчыванский 103 795 10.3

Официальный курс на шестое июня 2019 года составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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