Кредитование регионов Азербайджана растет

16 июня 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банковское кредитование в регионах Азербайджана на апрель 2019 года составило 12,67 миллиарда манатов, что почти на 7,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка.

Согласно данным Центробанка, на апрель в Баку выдано кредитов на 10,27 миллиарда манатов, что в 4,3 раза больше, чем в регионах. При этом в столице на кредиты в национальной валюте пришлось почти 5,9 миллиарда манатов (57,6 процента от общего объема кредитования в Баку).

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в Азербайджане в апреле составила 11,8 процента, по Баку – 9,9 процента.

Распределение кредитов по регионам Азербайджана (на первое мая 2019 года):

Экономические районы

Объем кредитования (в тыс. манатов)

Средняя процентная ставка

Абшеронский

505 322

16.4

Аранский

620 249

22.9

Горно-Ширванский

62 301

23.5

Гянджа-Газахский

499 459

19.7

Губа-Хачмазский

179 247

20.4

Лянкяранский

221 991

22.2

Шеки-Загатальский

161 234

19.7

Верхне-Карабахский

54 288

24.3

Кельбаджар-Лачинский

0,0

0,0

Нахчыванский

103 795

10.3

Официальный курс на шестое июня 2019 года составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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