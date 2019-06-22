Казахстан и Япония запускают прямое авиасообщение

22 июня 2019 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начиная с шестого июля текущего года, казахская авиакомпания SCAT airlines запускает прямые авиарейсы в столицу Японии Токио, сообщает Trend в субботу со ссылкой на новостное агентство LS.

Сообщается, что с данной целью государство предоставило компании необходимую поддержку и субсидирование.

"На следующие сутки идет обратный борт Токио – Нур-Султан", - сказано в информации.

Также отмечается, что осенью текущего года ожидается открытие еще одного авиарейса, но уже в Шанхай. В свою очередь, удалось достигнуть договоренности с министерством транспорта России по увеличению частоты полетов Нур-Султан – Москва.

В целом "Эйр Астана" будет выполнять 14 рейсов в неделю, SCAT – семь рейсов, итого будет ежедневно выполняться шесть рейсов в день на данном направлении. Данное изменение направлено на снижение цены билета. Таким образом, количество рейсов в неделю возросло с 12 до 21.

«Также планируется подписание первого соглашения о воздушном сообщении в формате открытого неба с США. На данный момент уже проработаны все вопросы. Уже определена компания, которая может провести техническую аккредитацию, чтобы открыть прямые рейсы в 2021 году", – отмечено в источнике.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: )

Твиттер: @nargiz_sadikh

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