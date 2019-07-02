Грузия отсрочила вступление в силу правил кредитной деятельности ломбардов

2 июля 2019 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Национальный банк Грузии отсрочил вступление в силу правил регулирования кредитной деятельности ломбардов, передает Trend со ссылкой на bizzone.info.

Речь идет о правилах, которые запрещают ломбардам перезакладывать имущество клиентов в коммерческие банки.

Нормативы должны была вступить в силу с первого июля, но глава Нацбанка принял решение отсрочить их вступление в силу до ноября. Это связано с тем, что ломбардам необходимо дополнительное время для того, чтоб подготовиться к выполнению новых и непростых норм. Соответственно, регулятор решил дать им несколько месяцев на адаптацию к новым условиям.

Представители ломбардного бизнеса ставили вопрос об отсрочке хотя бы до первого января 2020 года, однако Национальный банк не пошел на это, обозначив крайним сроком вступления новых правил в силу первое ноября 2019 года.

«Основная цель изменений заключается в защите прав потребителей, поскольку перезалог заложенного имущества существенно повышает риск его потери и затягивает процесс возвращения имущества после покрытия кредита», — отметили в Нацбанке.

(Автор Мамедова Тамилла. Редактор: Хазар Ахундов)

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