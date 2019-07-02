Лучшие паспорта мира 2019: Узбекистан на 88-ом месте

БАКУ/Trend/ - Узбекистан занимает 88-ю строчку в обновленном второго июля рейтинге самых “мобильных” паспортов мира швейцарской консалтинговой компания Henley & Partners на начало III квартала 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Рейтинг составляется в соответствии с количеством стран, которые обладатель паспорта может посетить без оформления визы или других специальных документов.

Граждане Узбекистана могут посетить 56 стран без оформления дополнительных документов.

Полгода назад Узбекистан занимал 80-е и год тому назад - 82-е место в данном списке.

На первой строчке рейтинга обосновались обладатели паспортов Японии и Сингапура. Они могут свободно въехать на в 189 стан мира. На втором месте находятся жители Германии, Финляндии и Южной Кореи - 187 стран, а третью строчку занимают Дания, Италия и Люксембург - 186 стран.

Интересны также позиции Латвии - 10 место (179 стран), Украины - 44 место (126 стран) и России - 51 (116 стран).

Что касается Центральной Азии, то Таджикистан расположился на строчку выше Узбекистана - 87 место и 57 стран. Кыргызстан на 82-м месте (82 страны), а Казахстан является в Центральной Азии безоговорочным лидером, занимая 69-ю строчку. Паспорт Казахстана открывает двери в 75 стран.

Последнее место в индексе паспортов у Афганистана, граждане которой могут посещать без визы только 25 стран. Причем позиция страны ухудшилась по сравнению с прошлым кварталом: тогда афганский паспорт позволял посещать 30 стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.