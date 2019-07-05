Товарооборот между Азербайджаном и Китаем с начала года достиг $1,1 млрд - замминистра

5 июля 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За пять месяцев 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Китаем достиг 1,1 миллиарда долларов.

Как передает Trend, об этом в пятницу сказал замминистра экономики Ниязи Сафаров во время проходящего в Баку азербайджано-китайского бизнес-форума. Замминистра отметил, что по сравнению с аналогичным периодом минувшего года данный показатель увеличился на 2,6 процента. "В минувшем году объем товарооборота между нашими странами составил 1,3 миллиарда долларов.

При этом инвестиции Азербайджана в экономику Китая достигли 1,7 миллиарда долларов, а инвестиции Китая в экономику Азербайджана составили 800 миллионов долларов", - сказал Сафаров. Замминистра отметил, что в настоящее время в Азербайджане работают 119 компаний с китайским капиталом.

По словам Сафарова двустороннее сотрудничество между нашими странами имеет хорошую перспективу, особенно это очевидно в сфере торговли, инвестиций, транспорта и туризма. "Между Баку и Пекином сложились тесные партнерские связи, при этом Азербайджан является основным стратегическим партнером Китая в регионе Южного Кавказа", - сказал Ниязи Сафаров. Отметим, что на форуме принимают участие свыше 10 китайских компаний.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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