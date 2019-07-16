Узбекистан возобновляет полеты над Пакистаном после снятия запрета

БАКУ /Trend/ - "Узбекские авиалинии" возобновили полеты через воздушное пространство Пакистана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Таким образом, авиарейс по маршруту Дели-Ташкент вновь был налажен посредством коридора через Пакистан. Сообщается, что снятие ограничений позволит вернуть "прежние экономические расчеты, которые закладывались при полетах в данном направлении".

Напомним, что управление гражданской авиации Пакистана 27 февраля сообщило о закрытии воздушного пространства страны для коммерческих рейсов. Это произошло после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмира. С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана неоднократно продлевали. UzAirways была вынуждена внести изменения в регулярные рейсы в Амритсар, Дели, Мумбаи, Куала-Лумпур, Сингапур и Бангкок, маршрут которых обычно проходит над Афганистаном, Пакистаном и Индией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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