Департамент управления земельными ресурсами Грузии реализует новый проект

17 июля 2019 20:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, Департамент управления земельными ресурсами Грузии начинают реализацию нового совместного со Всемирным банком проекта, передает Trend со ссылкой на сайт 1tv.ge.

Об этом сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Для реализации проекта была выбрана консалтинговая группа ООО "РСК-КОНСАЛТИНГ". Цель проекта - получить полную и точную информацию о текущей ситуации относительно выработанных или заброшенных месторождений. В рамках исследования были рассмотрены всевозможные риски, а также выявлены институциональные и нормативные недостатки, могущие помешать дальнейшим работам.

Представители компании ООО "РСК-КОНСАЛТИНГ" находятся в Грузии в рамках первого рабочего визита. Встреча, в которой приняли участие представители министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, а также сотрудники агентства, состоялась в Национальном агентстве продовольствия Грузии. Стороны обсудили политические, технические и финансовые перспективы разработки месторождений, а также вопросы экологического и социального характера.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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