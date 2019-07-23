В Казахстане обсудили планы сотрудничества с Китаем

23 июля 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Китай отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества и обсудили планы по будущему взаимодействию, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Эти замечания были сделаны в рамках встречи министра индустрии и инфраструктурного развития страны Романа Скляра с представителями китайской компании China Railway Capital Co, прошедшей в столице Казахстана Нур-Султане 22 июля текущего года.

Как отметил Скляр, Китай занимает второе место в структуре внешней торговли Казахстана.

«По итогам 2018 года внешняя торговля Казахстана с Китаем выросла на 11,1 процента и составила 11,7 миллиарда долларов», - сообщил Скляр.

Стоит отметить, что именно в столице Казахстана, в 2013 году была озвучена инициатива «Один пояс, один путь». К этой инициативе в настоящее время уже присоединились 122 государства и 30 международных организаций.

Официальный курс на 22 июля составляет 384.75 KTZ/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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