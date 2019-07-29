В Агджабединском районе началось производство гибридных семян кукурузы

29 июля 2019 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Впервые в Азербайджане в Агджабединском районе началось производство гибридных семян кукурузы Adasa 16.

Как передает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, для получения гибрида Adasa 16, на участке площадью в три гектара были посажены родительские линии кукурузы (материнская линия ADK 455 и отцовская линия Cukurova 96/25).

Содержание масла этого гибрида составляет 4,59 процента, белка - 8,13 процента, а крахмала - 61,11 процента от массы зерна. По результатам эксперимента с одного гектара можно будет получить от 12 до 17,36 тонн семян.

Производство гибрида «Adasa 16» в Азербайджане приведет к дальнейшему увеличению производительности и будет способствовать развитию экономики страны, частично предотвращая отток иностранной валюты.

Впервые в стране производство местных гибридных семян кукурузы началось в 2018 году под руководством ООО “Azera Toxumçuluq”.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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