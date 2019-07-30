Рэнкинг госэкспортеров в ненефтяном секторе Азербайджана

30 июля 2019 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года компании Азербайджана осуществили ненефтяной экспорт на 979 миллионов долларов, как показывает “Обзор экспорта” Центра анализа экономических реформ и коммуникаций за июль месяц.

Упомянутые компании за аналогичный период прошлого года экспортировали товаров на 852 миллиона долларов, что на 15 процентов меньше новых показателей.

Объем ведущих государственных экспортеров за январь-июнь 2019 года составил 262 миллиона долларов, в то время как ведущие частные компании реализовали экспорт на 272,8 миллионов долларов.

Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку крупнейших за январь-июнь 2019 года.

Компания

Объем экспорта в январе-июне 2019 г. (в млн $)

Объем экспорта в январе-июне2018 г. (в млн $)

Управление маркетинга и экономических операций SOCAR

112,6

102

ОАО “Азерэнержи”

51,8

54,2

ООО “Азералюминиум”

39,8

0

ЗАО “Азерголд”

30,4

17

ООО АПК “Азерпамбыг”

11,5

0

ЗАО “АЗАЛ”

8,4

8,4

“СTS-AQRO”

5,8

10,1

ООО АПК “Азертютюн”

0,59

0

Официальный курс на 30 июля 2019 года составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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