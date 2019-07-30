Рэнкинг госэкспортеров в ненефтяном секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года компании Азербайджана осуществили ненефтяной экспорт на 979 миллионов долларов, как показывает “Обзор экспорта” Центра анализа экономических реформ и коммуникаций за июль месяц.

Упомянутые компании за аналогичный период прошлого года экспортировали товаров на 852 миллиона долларов, что на 15 процентов меньше новых показателей.

Объем ведущих государственных экспортеров за январь-июнь 2019 года составил 262 миллиона долларов, в то время как ведущие частные компании реализовали экспорт на 272,8 миллионов долларов.

Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку крупнейших за январь-июнь 2019 года.