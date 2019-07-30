Рэнкинг госэкспортеров в ненефтяном секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года компании Азербайджана осуществили ненефтяной экспорт на 979 миллионов долларов, как показывает “Обзор экспорта” Центра анализа экономических реформ и коммуникаций за июль месяц.
Упомянутые компании за аналогичный период прошлого года экспортировали товаров на 852 миллиона долларов, что на 15 процентов меньше новых показателей.
Объем ведущих государственных экспортеров за январь-июнь 2019 года составил 262 миллиона долларов, в то время как ведущие частные компании реализовали экспорт на 272,8 миллионов долларов.
Ниже приводим рэнкинг государственных компаний, вошедших в десятку крупнейших за январь-июнь 2019 года.
|
Компания
|
Объем экспорта в январе-июне 2019 г. (в млн $)
|
Объем экспорта в январе-июне2018 г. (в млн $)
|
Управление маркетинга и экономических операций SOCAR
|
112,6
|
102
|
ОАО “Азерэнержи”
|
51,8
|
54,2
|
ООО “Азералюминиум”
|
39,8
|
0
|
ЗАО “Азерголд”
|
30,4
|
17
|
ООО АПК “Азерпамбыг”
|
11,5
|
0
|
ЗАО “АЗАЛ”
|
8,4
|
8,4
|
“СTS-AQRO”
|
5,8
|
10,1
|
ООО АПК “Азертютюн”
|
0,59
|
0
Официальный курс на 30 июля 2019 года составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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