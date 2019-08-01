В Азербайджане на увеличение зарплат и пенсий выделены 2,3 млрд манатов

1 августа 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала текущего года в Азербайджане на увеличение заработной платы и пенсий граждан выделены 2,3 миллиарда манатов, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на прошедшем в среду совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.

Министр отметил, что в связи с этим были приняты два социальных пакета. «Размер финансовых средств, выделенных в рамках первого социального пакета, составил 1,6 млрд манатов и охватил 3 миллиона граждан. За счет этого были увеличены заработная плата и пенсии граждан. Внедрение второго социального пакета ожидается в ближайшее время, на данный момент завершаются работы в этом направлении. В соответствии с этим с 1 сентября текущего года минимальная заработная плата будет составлять 250 манатов. При этом заработная плата 400 тысяч работников различных категорий в госсекторе увеличится в объеме от 20 до 50 процентов», - сказал министр.

Бабаев отметил, что с 1 октября текущего года ожидается увеличение размера пенсий 750 тысяч граждан. «Таким образом, общая стоимость двух социальных пакетов в текущем году составит 2,3 миллиарда манатов, а в следующем году эта сумма достигнет 3 миллиардов манатов, охватив 4,2 миллиона граждан. В результате ожидается увеличение минимальной заработной платы в два раза и рост пенсий как минимум на 72 процента», - сказал министр.

(Автор: Матанат Насибова)

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