Казахстан заинтересован в изучении аргентинского опыта подготовки дипкадров

БАКУ /Trend/ - Казахстан проявил заинтересованность в изучении аргентинского опыта подготовки дипломатических кадров, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел (МИД) Казахстана.

Об этом стало известно на встрече ответственного секретаря МИД Казахстана Нурлана Сейтимова с заместителем министра иностранных дел Аргентины Эрнесто Альберто Гаспари и директором Национального института дипломатической службы МИД Аргентины Фернандо Энрике Петреллой.

Так, подчеркнув поступательное развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Аргентиной в различных сферах, казахстанский дипломат рассказал об экономизации внешней политики страны, роли внешнеполитического ведомства и загранучреждений в привлечении зарубежных инвестиций и продвижении экспорта.

Как сообщает пресс-служба, отмечая актуальность вопроса модернизации дипломатической службы Казахстана, Сейтимов также выразил заинтересованность в изучении аргентинского опыта подготовки дипломатических кадров.

В свою очередь, Эрнесто Альберто Гаспари заявил о готовности аргентинской стороны продолжать продуктивное сотрудничество между странами, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Итогом встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании в области подготовки дипломатических кадров между Институтом дипломатии Академии государственного управления при Президенте Казахстана и Национальным институтом дипломатической службы МИД Аргентины. Руководитель аргентинской дипломатические академии Фернандо Энрике Петрелла пригласил казахстанских дипломатов на краткосрочные курсы повышения квалификации уже осенью текущего года.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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