Anglo Asian Mining обсуждает продажу акций Азербайджану

22 августа 2019 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - R.V. Investment Group Services, дочерняя компания Anglo Asian Mining (ААМ) - производителя золота, меди и серебра в Азербайджане, провела предварительные обсуждения с правительством Азербайджана и другими сторонами возможную продажу акций компании, сообщает Trend со ссылкой на AAM.

Как заявляют в компании, эти переговоры носят предварительный характер, и нет никаких обговоренных условий подобной транзакции. Потому, подчеркивают здесь, нет никакой уверенности, что эти обсуждения приведут к заключению сделки между сторонами.

Компания также отмечает, что она "регулярно проводит обсуждения с другими сторонами по вопросам развития деятельности".

Как указано в сообщении министерства экономики Азербайджана, оно привлекло в качестве консультанта американскую компанию OMNI для выкупа доли R.V. Investment Services в Anglo Asian. Сумма контракта оставляет 265 тысяч манатов, указано в сообщении.

Соглашение о разделе добычи на разработку шести золотоносных месторождений в Азербайджане был подписан бывшим госконцерном "Азергызыл" и американской R.V. Investment Services Grouр LLC 20 августа 1997 года. Доля Азербайджана в контракте составляет 51 процент, R.V. Investment 49 процентов.

Контракт подписан на разработку групп месторождений Гедабек, Гоша и Ордубад.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: kamala_mammadli

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