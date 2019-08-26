Мощным падением открылись торги в Токио на фоне эскалации торговой войны США и Китая

Мощным падением открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 09:30 по местному времени (03:30 мск) ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 2,08%, до отметки в 20279,23 пункта. Отметился мощным падением и курс доллара к японской иене - с открытия валютных торгов он снизился на 1,42% и вышел на отметку 105,12 иен за доллар.

В воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин, сопровождающий Трампа на саммите Группы семи (G7), заявил, что президент твердо намерен вводить тарифы, если не будет какой-либо подвижки на торговых переговорах с Китаем, а также готов рассмотреть все имеющиеся возможности в случае, если КНР предпримет меры в ответ на вводимые США повышенные тарифы на китайские товары.

Президент США 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й, раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.

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