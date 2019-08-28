Узбекистан и Китай учредили инвестиционный фонд капиталом в $1 млрд

28 августа 2019 16:25 (UTC+04:00)

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