В Азербайджан доставлены новые трапы для самолетов в аэропорту Гейдар Алиев

30 августа 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Британский производитель оборудования для наземного обслуживания авиационной отрасли - компания TBD завершила поставку 18 буксируемых трапов для самолетов для аэропорта Гейдар Алиев, сообщает Trend со ссылкой на британскую компанию.

Оборудование поставлено для компании Ground Handling, подразделение наземного обслуживания авиакомпании Silk Way Airlines.

Общий заказ стоимостью более 500 тысяч фунтов стерлингов предусматривает полное обновление оборудования международного аэропорта «Гейдар Алиев». Помимо трапов, в заказ включены поставленные недавно багажные прицепы, и различные тележки для нужд наземного обслуживания Silk Way.

«Компания TBD конкурировала за этот контракт с многочисленными мировыми поставщиками из США, ЕС и Ближнего Востока, но Silk Way был сосредоточен на улучшении качества, а также на подборе производителя, который мог бы осуществить также обучение и инженерная поддержку на месте», - отметил Джонатан Аттфилд, директор по продажам TBD.

Первые трапы были поставлены еще в мае текущего года, инженеры TBD сами смонтировали и запустили первые десять из них накануне финала Кубка Европы. Одновременно, была обучена собственная команда компании Silk Way Ground Handling, чтобы они могли завершить монтаж остальных трапов самостоятельно.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Несмотря на погодные условия, Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме
Общество 5 августа 13:59
Международный аэропорт Гейдар Алиев - первый в мире аэропорт, полностью перешедший на облачные технологии (ФОТО)
Экономика 4 июля 14:56
Международный аэропорт Гейдар Алиев подготовил спецплан мероприятий в период финала Лиги Европы УЕФА
Общество 16 мая 15:16
Граждане Азербайджана смогут прямо в аэропорту оплачивать свои долги (ФОТО)
Бизнес 2 апреля 17:30
В Бакинском аэропорту прокомментировали информацию о втором экстренно севшем самолете
Общество 11 марта 17:16
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Баку из-за угрозы взрыва
Общество 11 марта 15:39
Лента новостей
Турция стягивает военную технику на границу с Сирией
Турция 11:54
Всемирно известный проект "The Voice Kids" в Азербайджане: начался прием заявок
Культура 11:53
В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (ФОТО)
Экономика 11:50
В Баку для приема в «нулевку» обратились свыше 17 тыс. детей
Общество 11:47
"Эмбамунайгаз" объявляет тендер по строительству скважин на месторождении
Тендеры 11:44
Таджикистан увеличил объемы торговли со странами ШОС
Таджикистан 11:44
ЕС нацелен на тесное сотрудничество с Туркменистаном - председатель Европейской комиссии
Бизнес 11:41
Азербайджанские оппозиционеры стали политическими трупами - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 11:34
Капитал провайдера онлайн оплаты ОАО «GoldenPay» сократился почти в три раза
Финансы 11:33