Азербайджан увеличит парк международных грузоперевозок в пять раз

4 сентября 2019 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В настоящее время, число транспортных средств Азербайджана, участвующих в международных перевозках, составляет порядка 2000 единиц. Наша цель — увеличить это число до 10 000, что обусловит открытие 30 тысяч новых рабочих мест.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на Государственную службу автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Сообщается, что 28 августа 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон «Об автомобильном транспорте».

Азербайджан, после подписания соответствующего закона, присоединился к «Протоколу о конференции европейских министров транспорта». В составе Международного транспортного форума, членом которого является и Азербайджан, насчитывается 57 стран.

Членство в форуме дает определенные привилегии перевозчикам Азербайджана. Также Форум регулярно готовит и утверждает различные мероприятия и проекты для более эффективного осуществления перевозок на территории стран–участниц.

В службе отметили, что для охраны интересов азербайджанских автоперевозчиков, увеличения их конкурентоспособности, совершенствования системы квот-разрешений, с целью недопущения превышения квоты особого веса иностранными транспортными средствами, подготовлен и представлен для утверждения в соответствующие ведомства ряд проектов по внесению изменений в законодательство. Утверждение этих проектов станет стимулом развития предпринимательства, улучшению материального положения перевозчиков, покупки новых транспортных средств.

Отметим, что по инициативе Государственной службы автомобильного транспорта очередное заседание Группы автомобильного транспорта Международного транспортного форума будет проведено в Баку 14 и 15 октября. В нем примут участие около ста делегатов из стран-участниц Форума.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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