Таможня Азербайджана внедрит электронную очередь

19 сентября 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана внедрит систему электронной очереди на таможенных пропускных пунктах (ТПП), сказал на второй сессии Международного каспийского энергетического форума заместитель председателя ГТК Исмаил Гусейнов.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на слова представителя ГТК, работа над внедрением системы уже проводится, и связана с тем, чтобы облегчить и ускорить прохождение через таможенные пограничные пункты. В частности, компании смогут самостоятельно выбрать для себя удобное время прохождения.

Данное нововведение, по словам представителя таможни, позволит проходящим через границу, зарегистрировавшись в системе, получать информацию о загруженности ТПП: Для информирования граждан будут применяться зеленый, желтый и красный цвета – в зависимости от занятости пункта. Соответственно, пользователи этой системы будут заранее уведомлены о плотности прохождения на таможенном участке, и смогут, исходя из этого, избежать неудобств, выбрав, к примеру, другой ТПП.

«Многие страны давно используют подобную систему, подняв процесс обслуживания клиентов на довольно высокий уровень. Мы также грамотно интегрируем инновации в данном процессе.» - сказал Гусейнов. Зампред также отметил, что такая система благоприятно влияет на всю внешнюю торговлю Азербайджана, способствуя быстрой доставке товаров в пункты назначения

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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