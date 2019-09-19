Чуть более четверти всей внешней торговли проходит через «зеленый коридор»

БАКУ /Trend/ - К системе «зеленый коридор», с начала ее внедрения первого февраля 2019 года, подключилось 450 компаний, сказал во время своего выступления на второй сессии Международного каспийского энергетического форума заместитель председателя ГТК Исмаил Гусейнов.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Гусейнова, количество обращений в комитет по подключению к системе со стороны компаний, ведущих внешнеторговую деятельность, достигло 600.

Отметив преимущества и важность влияния на торговлю Азербайджана системы, стартовавшей в этом году, Гусейнов отметил, что участие ГТК в товарообороте, проходящем через «зеленый коридор» почти нулевое.

"На данный момент экспорт и импорт компаний-участниц "зелёного коридора" составляет 30 и 22 процента от общего объема соответственно", - отметил зампредседателя.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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