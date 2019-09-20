Авиарейсы из Казахстана будут обслуживаться всеми аэропортами Москвы

20 сентября 2019 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все аэропорты Москвы будут связаны с Казахстаном до конца 2019 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.

Сообщается, что данное изменение связано с вводом нового графика воздушных сообщений, который будет действовать с 27 октября 2019 года в связи с переходом главного авиаперевозчика Казахстана "Эйр Астана" из аэропорта Шереметьево в Домодедово.

Грядущие изменения стали темой встречи Советника-посланника посольства Нуржан Каджиакбарова и директора Московского аэропорта Домодедово Игоря Борисова. Во встрече также участвовал региональный генеральный менеджер авиакомпании "Эйр Астана" Адель Даулетбек.

Перевод рейсов в новую воздушную гавань пройдет без перебоев в расписании. Смена аэропорта коснется перелетов из городов Нур-Султан (11 рейсов в неделю) и Алматы (14 рейсов в неделю).

Участники встречи детально обсудили вопросы в отношении максимально быстрой и комфортной адаптации пассажиров "Эйр Астана" к новому московскому аэропорту.

Со своей стороны, Борисов отметил, что аэропорт Домодедово постоянно обновляет инфраструктуру для обслуживания пассажиров, благодаря чему аэропорт Домодедово предоставит авиакомпании и ее пассажирам сервис высокого уровня.

До 27 октября 2019 года все рейсы, прибывающие и вылетающие из Москвы, осуществляются согласно обычному расписанию через аэропорт Шереметьево.

Авиакомпания "Аэрофлот" по-прежнему будет выполнять казахстанские рейсы из своего базового аэропорта Шереметьево. Авиакомпания "SCAT" рейсы из аэропорта Внуково, которые соединяют столицы Казахстана и России. "Уральские авиалинии" продолжат полеты в Алматы и обратно из воздушного порта Жуковский.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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