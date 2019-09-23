Волонтерская группа МСБ получила сертификаты

23 сентября 2019 16:37 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Еще одна группа успешно завершила добровольческую деятельность в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики.

Как сообщает в понедельник Trend cо ссылкой на пресс-службу министерства экономики Азербайджана, в агентстве были вручены сертификаты выпускникам программы "волонтеры МСБ", нацеленной на прививание трудовых навыков молодежи, повышение уровня знаний и навыков, расширение мировоззрения, привлечение молодых специалистов и студентов к предпринимательству.

На сегодня около 70 молодых людей вовлечены в добровольческую деятельности в агентстве. 25 из них уже несут волонтерскую службу в агентстве и региональной сети “Друзья МСБ”.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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