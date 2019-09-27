В Азербайджане разрабатывается план развития Гянджа-Газахского экономического района

27 сентября 2019 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится план развития административных районов, входящих в Гянджа-Газахский экономический регион, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

На состоявшемся накануне в Нафталане мероприятии «Региональное развитие в Азербайджане» был представлен процесс и результаты разработки планов развития административных районов, входящих в Гянджа-Газахский экономический регион.

Реализацией проекта занимается минэкономики Азербайджана совместно с Евросоюзом и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Временно исполняющий обязанности главы города Нафталан Арзу Мамедов рассказал о задачах, направленных на успешную реализацию запланированных в рамках Госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджан на 2019-2023 годах.

Также на мероприятии в качестве примера был представлен план развития Дашкесанского района.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ограничено газоснабжение в двух бакинских поселках и части Гянджи
Общество 11:28
Инвестиции в Азербайджан превысили $260 млрд
Бизнес 11:13
Азербайджан подписал 9 меморандумов с партнерами в области развития ВИЭ (Эксклюзив)
Экономика 10:47
Региональный директор: IFC изучает возможности для привлечения прямых инвестиций в частный сектор Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 08:00
Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств
Политика 26 сентября 23:22
В Баку состоялся официальный прием по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики(ФОТО)
Политика 26 сентября 23:15
Лента новостей
Корейское агентство по международному сотрудничеству готово поддержать инвестиционный сектор в Азербайджане
Экономика 11:30
Ограничено газоснабжение в двух бакинских поселках и части Гянджи
Общество 11:28
Инвестиции в Азербайджан превысили $260 млрд
Бизнес 11:13
Кабмин Азербайджана утвердил Порядок снабжения библиотек бесплатными экземплярами печатной продукции
Общество 11:12
Ограничивается автодвижение на ряде улиц в Насиминском районе Баку
Общество 11:05
В Азербайджане подвели итоги тренинг-проекта "Умный Мост"
Экономика 11:03
В Азербайджане утверждены стандарты для частных и муниципальных субъектов реабилитации лиц с инвалидностью
Политика 10:53
У США осталось очень мало времени для создания зоны безопасности на севере Сирии – Эрдоган
Турция 10:49
Азербайджан подписал 9 меморандумов с партнерами в области развития ВИЭ (Эксклюзив)
Экономика 10:47