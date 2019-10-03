Парламент Туркменистана рассмотрит закон о предпринимателях

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоится очередное заседание Меджлиса (парламента) Туркменистана шестого созыва, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское правительство.



Как ожидается, на рассмотрение будет вынесен проект закона «О Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана» в новой редакции.



Также на повестке дня – проекты законов о внесении изменений и дополнений в законы - о свободных экономических зонах; о собственности; о торговой деятельности; о земле; о миграции;о миграционной службе.



Кроме того, будут рассмотрены изменения в Гражданский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях; законы - об адвокатуре и адвокатской деятельности; о профилактике вредного воздействия алкоголя; о физической культуре и спорте; о туризме; о культуре.



По Конституции парламент принимает законы, вносит изменения и дополнения в основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; рассматривает по предложению главы государства вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел, министра юстиции; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления

страны.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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