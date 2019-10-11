Узбекистан протестировал и принял в эксплуатацию белорусский электробус Vitovt

11 октября 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Первый белорусский электробус Vitovt Electro E420 поступил в эксплуатацию в столице Узбекистана Ташкенте, сообщает Trend со ссылкой на посольство Беларуси в Узбекистане.

Современная машина ярко-желтого цвета минского предприятия "Белкоммунмаш" была доставлена в столицу Узбекистана в сентябре. Электробус Vitovt вышел на ташкентский маршрут №41 "25-й квартал Чиланзар - Вещевой рынок Чиланзар", на котором будет проходить испытания в течение трех месяцев.

"Электробус эксплуатируется в одном из самых оживленных районов узбекской столицы", - отметили в посольстве.

Машина оснащена системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов. Время полной зарядки накопителей составляет 5-10 минут, она осуществляется на конечной станции. За день электробус выполняет до 15 рейсов. В первый день он проехал более 40 км на одной зарядке.

Салон оборудован мощной системой кондиционирования, что немаловажно для Ташкента.

Одним из главных достоинств электробуса является экономичность его эксплуатации, говорится в сообщении.

Даже по сравнению с относительно новыми автобусами местного производства (в Узбекистане созданы совместные производства автобусов с крупными иностранными компаниями) ежедневные расходы на его зарядку практически в 10 раз ниже, чем стоимость дизельного топлива для работающего на маршруте автобуса.

(Автор: Фахри Вакилов. Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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