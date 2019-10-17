В Азербайджане на 45,3% увеличился объем хлопка-сырца, сданного в приемные пункты

БАКУ/Trend/ - До сегодняшнего дня в центры приема хлопка в Азербайджане было доставлено 183 тысячи тонн хлопка-сырца, что на 45,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В прошлом году было отгружено 126 тысяч тонн хлопка.

В текущем году было осуществлен посев хлопчатника на 100 111 гектарах земли. Наибольшая площадь отведенных под хлопок посеянных площадей приходится на Саатлинский район (13 741 гектаров), Агджабединский - (10 452 гектаров), Билясуварский - (10 257 гектаров), Бардинский - (10 140 гектаров), Бейлаганский - (9 706 гектаров) и Сабирабадский район (8 630 гектаров).

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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